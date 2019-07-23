اقتراع حزبي يضع جونسون على الطريق لرئاسة وزراء بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

يعد وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب الزعيم المقبل لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، بعد انتهاء اقتراع عبر البريد الإلكتروني، أمس، شارك فيه 160 ألف عضو في الحزب، حيث من المقرر إعلان الفائز اليوم.

ويحظى جونسون بتأييد ناشطي حزب المحافظين، لكن وزير الخارجية ورئيس بلدية لندن السابق لا يتمتع بإجماع تام داخل حزبه، خصوصاً في أوساط المعسكر المؤيد لأوروبا الذي أبدى عزمه على وضع العقبات في طريقه إذا واصل تهديده مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ويرجح فوز جونسون (55 عاماً) ولقبه «بوجو» في هذا السباق على وزير الخارجية جيريمي هانت (52 عاماً) بحسب استطلاعات الرأي وترجيحات المراهنين. وأفاد استطلاع للرأي نشر على مدونة «كونسورفاتيف هوم» المحافظ أنه سيحصل على 73% من الأصوات. ويعود لأعضاء الحزب المحافظ الـ160 ألفاً أن يحسموا السباق بين المرشحين. وتتوقف عمليات التصويت الاثنين الساعة 16,00 ت غ، قبل إعلان النتائج صباح اليوم. وسيتولى الفائز رئاسة حزب المحافظين وسيزور غداً الملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه بتشكيل الحكومة.

ويتحتم على رئيس الوزراء الجديد القيام بمهمة شاقة تتطلب منه النجاح حيث أخفقت ماي، أي تنفيذ عملية بريكست في بلد لا يزال شديد الانقسام حيال مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد ثلاث سنوات من استفتاء 23 يونيو 2016.

كما سيواجه ملفاً ساخناً آخر هو قضية احتجاز إيران ناقلة النفط «ستينا إيمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني، وهي مسألة أجّجت التوتر.