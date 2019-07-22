فرنسا تستعد لارتفاع تاريخي في درجات الحرارة

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد سكان العاصمة الفرنسية الاثنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قد تكون الأعلى في تاريخ المدينة هذا الأسبوع، مع اجتياح موجة حر جديدة شمال أوروبا.

وبلغت درجات الحرارة الاثنين في باريس أكثر من 30 من درجة مئوية، إلا أن الحرارة سترتفع بشكل أكبر لتتجاوز 40 درجة مئوية الخميس وتكسر المستوى القياسي الذي سجلته في 1947.

ويتوقع أن تطاول الحرارة المرتفعة التي يتوقع الراصدون أن تستمر بضعة أيام، شمال فرنسا وأجزاء من بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا.

وصرح فرنسوا جوبار، الراصد الجوي من مكتب ميتبو فرانس لوكالة فرانس برس "من المرجح ان تسجل هذه الدول الثلاث درجات حرارة تزيد على 40 درجة لأول مرة".

وتأتي موجة الحر الجديدة بعد أقل من شهر من موجة حر اجتاحت أوروبا في نهاية يونيو، وزادت من الاهتمام بمشكلة التغير الحراري.

وجاء في عنوان صحيفة "لو باريزيان" الاثنين "موجة الحر التي تفوق الاحتمال"، مؤكدة أن "الفصل الثاني" من الطقس الصيفي الشديد الحرارة هذا العام سيضر بإنتاج محاصيل مثل البطاطا والعنب.

"حرارة تاريخية"

أضاف جوبار من مكتب الارصاد الفرنسي "من المتوقع أن يكون يوم الخميس 25 يوليو أكثر الأيام حرارة في التاريخ".

وتابع "توقعاتنا تشير إلى وصول درجات الحرارة إلى 41 أو 42 درجة مئوية في باريس الخميس، وهناك فرصة كبيرة بتخطي المستوى القياسي".

وكانت أعلى درجة حرارة سُجلت في العاصمة باريس 40,4 درجة مئوية في 1947. ومنذ بدء تسجيل درجات الحرارة في 1873 كانت هذه هي المرة الوحيدة التي تسجل فيها درجة حرارة تزيد على 40 درجة في العاصمة الفرنسية، بحسب جوبار.

وقد تشهد مدن فرنسية أخرى وصول درجات حرارة إلى مستوى قياسي ومن بينها بروج وليل وكليرمان فيران، وفقا لجوبار.

وستشهد بريطانيا أيضا درجات حرارة مرتفعة، ولكنها ستبقى أقل من الدول الأخرى في القارة.

ويتوقع الراصدون كسر الرقم القياسي البالغ 36,7 درجة مئوية في شهر يوليو والذي تم تسجيله في الاول من يوليو 2015 في مطار هيثرو في لندن.

وتشهد ألمانيا العديد من حرائق الغابات وجفاف مجاري الأنهار، بينما يخشى المزارعون من موسم محاصيل سيئ آخر بعد انخفاض المحاصيل العام الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة خلال الصيف.

وتمت السيطرة على الحرائق الهائلة التي اجتاحت منطقة كاستيلو برانكو الجبلية في وسط البرتغال وأدت إلى إصابة العشرات، بنسبة "90%"، بحسب ما افادت دائرة الاطفاء الاثنين، والتي حذرت من أن الرياح القوية يمكن أن تتسبب في انتشار ألسنة اللهب.