مقتل 41 شخصا بسبب العواصف والبرق في شمال الهند

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مسؤولون اليوم الإثنين إن ما لايقل عن 41 شخصا قتلوا إثر وقوع عواصف وصعقات برق بولاية أوتار براديش بشمال الهند.

وقد أدت العواصف التي وقعت يومي السبت والأحد الماضيين، وصاحبتها رياح قوية وأمطار، لسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسقف.

وقال محمد عارف، وهو مسؤول بغرفة التحكم بوكالة إدارة الكوارث فى لوكناو عاصمة الولاية هاتفيا" على الرغم من أن ستة أشخاص فقط لقوا حتفهم أمس الأول السبت، فان 35 آخرين لقوا حتفهم في حوادث أخرى أمس الأحد"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن معظم الضحايا من المزارعين والمشردين الذين كانوا في العراء.

وأوضح أن الضحايا لقوا حتفهم بسبب صعقات البرق واقتلاع الأشجار وانهيار المنازل بسبب هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وقدم رئيس وزراء الولاية يوجي اديتياناث تعازيه لوقوع ضحايا، وأعلن عن تعويض بقيمة 400 ألف روبية ( 5800 دولار) لكل أسرة من أسر الضحايا.

ويذكر أن أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بهطول الأمطار بالهند خلال شهر يوليو الجاري، معظمهم في ولايتي آسام وبيهار بشرق الهند.