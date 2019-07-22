١٤ طائرة لإطفاء حرائق غابات وسط البرتغال

المصدر: لشبونة - رويترز

قال مسؤولون إن أكثر من 800 رجل إطفاء كافحوا، أمس، حريق غابات يجتاح وسط البرتغال بعد التمكن من السيطرة على حريقين آخرين، ما دفع السلطات إلى إخلاء قرية بشكل جزئي، وتسبب في إصابة 20 شخصاً أحدهم في حالة خطرة.

وأكّد وزير الشؤون الداخلية، إدواردو كابريتا، أنّ الشرطة في البرتغال فتحت تحقيقاً بشأن حرائق الغابات، مشيراً إلى أنّ السلطات المحلية خلصت إلى أنه من الغريب أن جميع الحرائق بدأت في المنطقة نفسه تقريباً.

ولفت كابريتا إلى أنّ 12 مدنياً وثمانية من رجال الإطفاء أصيبوا في الحرائق، فيما لا يزال شخص واحد في حالة حرجة ويخضع للعلاج بمستشفى من حروق من الدرجتين الأولى والثانية.

وصرّح بيلو كوستا، المسؤول بالحماية المدنية للصحافيين: «متأهّبون ليوم عصيب، ليس هناك أي منزل في الوقت الراهن عرضة للخطر». وقالت هيئة الحماية المدنية في البرتغال إنه تم إخلاء قرية واحدة جزئياً كإجراء احترازي، مشيرةً إلى أنه تم نقل شخص بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في لشبونة مصاباً بحروق من الدرجة الثانية، فيما أصيب سبعة من رجال الإطفاء.

وتكافح 14 طائرة مع 251 مركبة إطفاء على الأرض الحريق أيضاً، وكذلك 20 جندياً وأربع جرافات. وامتد حريق إلى بلدة ماكاو الواقعة بالقرب من مقاطعة سانتاريم حيث تجاوزت درجات الحرارة 34 درجة مئوية.