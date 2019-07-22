أوكرانيا: حزب الرئيس يفوز بالانتخابات التشريعية

المصدر: كييف - أ.ف.ب

تصدر حزب الرئيس فولوديمير زيلينسكي نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس في أوكرانيا، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، ووعد الرئيس بإنهاء الحرب ومكافحة الفساد في بلاده.

وحصل حزب خادم الشعب بزعامة زيلينسكي على 43.9% من الأصوات، بحسب أرقام جاءت نتيجة ثلاثة استطلاعات.

ويعتبر هذا أكبر فوز في انتخابات برلمانية لأي حزب منذ حصلت أوكرانيا على استقلالها في 1991 عقب انهيار الاتحاد السوفييتي.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته ثلاثة مراكز أن تتجاوز أربعة أحزاب أخرى سقف 5% من الأصوات، ما يتيح لها دخول البرلمان. وهذه الأحزاب هي منصة المعارضة المؤيد لروسيا 11.5%، تليه ثلاثة أحزاب موالية للغرب هي: التضامن الأوروبي بزعامة الرئيس السابق بترو بوروشنكو 8.9%، والوطن بزعامة رئيسة الوزراء السابقة يوليو تيموشنكو 7.6%، وحزب غولوس الذي أسسه في مايو الماضي نجم الروك الأوكراني سفياتوسلاف فاكارتشوك 6.3%.

وشمل الاستطلاع فقط نصف المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية، أما البقية التي يتم انتخاب أعضائها مباشرة في مناطقهم، فستكون حاسمة في طريقة تشكيل زيلينسكي لحكومته. ويبقى 26 مقعداً فارغاً، عن القرم، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا عام 2014، وعن الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون في الشرق. ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات اليوم.