هجمات في نيجيريا تخلّف 37 قتيلاً

المصدر: كانو - أ.ف.ب

ذكرت مصادر محلية ورسمية، أمس، أن مسلحين شنوا هجمات على ثلاث قرى في ولاية سوكوتو، شمال غربي نيجيريا، أسفرت عن 37 قتيلاً على الأقل. ووصل، مساء الأربعاء، قطّاع طرق، كما يسمون في هذه المنطقة، على متن دراجات نارية، وشنّوا هجمات في ثلاث قرى في منطقة غورونيو، وفق ما قال المسؤول المحلي زكاري شيناكا.

وأضاف شيناكا أن قطّاع الطرق أطلقوا النار على القرويين وأضرموا النار في الأسواق والمحاصيل، وأخذوا كل الماشية معهم. وأوضح شيناكا أن المذبحة استمرت ساعتين من دون أن تتدخل قوى الأمن، نظراً إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة.

وقال أحد سكان كاميتو، التي سقط فيها 23 قتيلاً، إنّ القرويين حاولوا الدفاع عن أنفسهم لاستعادة ماشيتهم، وهي وسيلة العيش الوحيدة في هذه المنطقة النائية الفقيرة للغاية، مضيفاً: «لكن قطاع الطرق قتلوا مزيداً من الأشخاص».

وتبعد قرى كاميتو وأولولو وريجيار تساميا، حيث وقعت الهجمات، نحو 100 كيلومتر من سوكوتو، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه. وتعد ولاية سوكوتو، التي تمت حمايتها حتى الآن من أعمال العنف، هدفاً جديداً لهذه العصابات الإجرامية التي تنشر الرعب شمال غربي نيجيريا، وتسرق الماشية وتبيعها.