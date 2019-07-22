ائتلاف آبي يفشل في تحقيق أغلبية لتعديل الدستور

المصدر: دبي - سيد صالح

نجح الائتلاف الحاكم في اليابان، بقيادة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في الفوز بأغلبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس لاختيار أعضاء المجلس الأعلى بالبرلمان الياباني، إلا أنه فشل في تحقيق الأغلبية الفائقة التي تتيح له إجراء تعديلات دستورية.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، فقد فاز الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يقوده آبي، وشريكه الأصغر، حزب «كوميتو»، بأغلبية 69 مقعداً، إلا أنه كان يحتاج للفوز بعدد 85 مقعداً على الأقل كي يتمكن من إجراء تعديلات دستورية، وهو الهدف الذي سعى طويلاً إلى تحقيقه قبل نهاية ولايته عام 2021. وعلى الرغم من ذلك، أبدى آبي ترحيبه بالنتائج، مؤكداً أن الفوز بأغلبية يعكس تفويضاً شعبياً لحكومته.