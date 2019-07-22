مسؤول بريطاني: احتجاز الناقلة انتهاك للقانون الدولي

المصدر: لندن - وكالات

قال الرئيس التنفيذي لغرفة الشحن بالمملكة المتحدة بوب سانغوينيتي إن احتجاز إيران لناقلة النفط التي ترفع العلم البريطاني «انتهاك واضح للقانون الدولي»؛ لأن الناقلة كانت في المياه الإقليمية لسلطنة عُمان.

وأضاف سانغوينيتي: «أظهرت الخريطة، التي صدرت عن حكومة جلالة الملكة، بكل وضوح أن الناقلة ستينا إمبيرو المملوكة لسويديين وترفع علم بريطانيا كانت في المياه الإقليمية لسلطنة عُمان عندما داهمتها قوات الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة 19 يوليو».

وتابع قائلاً: «الدليل المتوافر يؤكد أن احتجاز ستينا إمبيرو جرى في انتهاك واضح للقانون الدولي». وأضاف أنه لا وجه للمقارنة بين ما حدث مع ستينا إمبيرو وما حدث مع السفينة «جريس 1».