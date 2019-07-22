بريطانيا تحقق في استخدام تقنية روسية لاحتجاز الناقلة

المصدر: لندن- وكالات

كشفت تقارير صحفية أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.

وبحسب ما نقلت صحيفة «ديلي ركورد»، فإن جهاز المخابرات الخارجية لبريطانيا ووكالة «مكاتب الاتصالات الحكومية»، تجريان تحقيقاً بشأن «حيلة تقنية» ساعدت على الاحتجاز. وأوضح المصدر أن وكالتي الاستخبارات البريطانيتين، تحققان فيما إذا كانت إيران قد ضللت إشارات نظام تحديد المواقع «جي بي إس»، لأجل التمويه واستدراج الناقلة البريطانية صوب «مياه خطيرة».

وتزعم إيران أنها احتجزت ناقلة النفط التي كانت تبحر في مضيق هرمز؛ لأنها اصطدمت بقارب صيد، وأضافت أن السفينة التي لم تكن تحمل أي شحنة، لم تتفاعل مع نداء الاستغاثة.

وترفض بريطانيا ودول غربية الرواية الإيرانية، وتعزو هذا الاحتجاز إلى قيام سلطات جبل طارق بتوقيف ناقلة نفط إيرانية، تطبيقاً لعقوبات أوروبية على نقل النفط إلى سوريا. وفي وقت لاحق، أقر مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بأن احتجاز الناقلة البريطانية يندرج ضمن «المعاملة بالمثل» في القانون الدولي.