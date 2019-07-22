تشكيلات مسلحة تستنزف موارد العراق لصالح إيران

المصدر: بغداد - وكالات

كشف تقرير أمريكي أن تنظيمات عراقية مسلحة تستنزف ثروات العراق لصالح إيران، وتقوم بتدمير ممنهج للاقتصاد العراقي لخدمة إيران، وكشف التقرير الذي أعدته فضائية أمريكية ناطقة بالعربية، أن هناك استغلالاً وفساداً يتعلق بالميزان التجاري بين طهران وبغداد.

التقرير الذي اعتمد على أرقام وإحصائيات عراقية كشف أن العراق استورد طماطم من إيران بمليار و600 مليون دولار في العام 2017، رغم أنه استورد في العام 2016 طماطم بقيمة مليون دولار فقط. وهو ما أثار استغراب المتابعين لتلك الأرقام، خاصة أن الكمية التي دوّنت في الأوراق عام 2017 تساوي ما استوردته دول بريطانيا وكندا وإسبانيا مجتمعة في ذات العام.

أما المحصول الآخر الذي وثقت الإحصائيات أن العراق استورده من إيران بكميات هائلة فهو البطيخ الإيراني، إذ سجلت الدفاتر العراقية استيراده بما يعادل 16 مليون دولار في العام 2016، بينما في العام الذي يليه مباشرة فقد سجلت الإحصائيات استيراد العراق البطيخ بقيمة 2 مليار و800 مليون دولار.

مافيات

نقلت القناة الأمريكية عن الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف رده على هذه الأرقام بقوله: «إنه من المستحيل أن يستهلك العراقيون البطيخ بكل هذه المبالغ المالية.. هناك أشياء دفينة لا نعلمها بصراحة.. نحن نتعامل اليوم مع مافيات». وأشار التقرير إلى أن معظم الواردات المسجلة على هذا النحو تقوم بها شركات وأشخاص ينتمون إلى تنظيمات عراقية مسلحة معروفة بارتباطها مع طهران.