انتحارية تفجر نفسها وتقتل 6 أشخاص في باكستان

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل ستة أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة في اعتداء نفذته الأحد انتحارية في شمال غرب باكستان وتبنته حركة طالبان الباكستانية.

ووقع الهجوم عند مدخل مستشفى في قرية كوتلان سيدان الواقعة في محيط ديرة اسماعيل خان المدينة التي شهدت عددا كبيرا من الاعتداءات في أوج موجة العنف في باكستان،وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال قائد شرطة المنطقة سليم رياض إن الشرطة كانت تقوم بنقل جثماني شرطيين قتلهما متطرفون السبت عندما وقع انفجار.

وأضاف أن "انتحارية في الثامنة والعشرين من العمر وصلت مشيا وقامت بتفجير نفسها ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وأربعة مدنيين وجرح 13 شخصا آخرين". والجرحى هم ثمانية من الشرطة وخمسة مدنيين.

وأكد المسؤول الاخر في الشرطة المحلية مالك حبيب طريقة تنفيذ الهجوم وحصيلة الضحايا مؤكدا أن قوات الأمن عثرت في وقت لاحق على رأس الانتحارية.