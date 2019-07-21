اختطاف 4 أتراك في نيجيريا

المصدر: د ب ا

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد أن مجهولين في ولاية إلورين النيجيرية اختطفوا أربعة مواطنين من تركيا.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، تمت عملية الاختطاف نحو الساعة العاشرة مساء أمس الأول الجمعة بالتوقيت المحلي لنيجيريا.

وأضافت الوكالة أن الهدف من عملية الاختطاف هو الحصول على فدية.

وتبذل السلطات النيجيرية جهودا لإنقاذ الأتراك المختطفين.

وتعرضت سفينة ترفع العلم التركي لهجوم قبالة سواحل نيجيريا الاسبوع الماض، وجرى اختطاف 10 بحارة أتراك.

وكان على متن سفينة الشحن باكسوي-1 التي تعرضت للهجوم يوم الثلاثاء الماضي 18 تركيا،. ووصفت بعض وسائل الإعلام التركية منفذي الهجوم بالقراصنة.