بوتين يدعو لاندماج شعبي بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اندماج روسيا وأوكرانيا، معتبراً أنهما شعب واحد، وذلك عشية انتخابات برلمانية تجري في أوكرانيا اليوم.

وأصدر الكرملين تعليقات بوتين قبل يوم من انعقاد الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا، قائلاً إن البلدين سيصلحان العلاقات بينهما رغم الصراع المستمر منذ خمس سنوات. وذهب بوتين إلى حد القول إن الروس والأوكرانيين شعب واحد، داعياً لاندماجهما.

وقال الرئيس الروسي، وفق نص مقابلة أجراها معه المخرج السينمائي الأمريكي أوليفر ستون أول من أمس: «لدينا العديد من الأشياء المشتركة، يمكننا استخدام هذا كميزة تنافسية لنا خلال بعض أشكال التكامل.. والتقارب أمر حتمي»، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبيرغ.

وينظم حزب يدعمه رجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، الذي تعتبر ابنته بوتين أباها الروحي، حملة لخوض الانتخابات التي تجري اليوم، والتقى بوتين، الخميس الماضي، لمناقشة التعاون المحتمل. ودخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي سابق تم انتخابه في أبريل، في أول مفاوضاته مع بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث يسعى إلى نزع فتيل الصراع والتفاوض على إطلاق سراح 24 بحاراً أوكرانياً احتجزتهم روسيا عام 2018.

3 قتلى

وعشية الانتخابات، قُـتل جنديان أوكرانيان ومدني في مواجهات مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، كما أعلن الجيش الأوكراني أمس. وقُتل الجنديان برصاص قناص، وأصيب أربعة آخرون، كما قال مسؤول إعلامي في الجيش الأوكراني.

وأضاف أن مدنياً في الـ 60 من العمر قتل على مقربة من دونيتسك، إحدى مناطق نفوذ الانفصاليين الموالين لروسيا.

وكشف عن هذه الحوادث قبل ساعات من وقفٍ لإطلاق النار منتظرٍ في الساعات الأولى من اليوم.