15 قتيلاً بانفجار مصنع للغاز في الصين

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، أمس، مقتل 15 شخصاً في انفجار هائل وقع في مصنع للغاز في وسط الصين. وذكرت صحيفة الشعب أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة 15 شخصاً بجروح خطيرة، فيما أصيب آخرون بجروح أقل خطورة.

ووقع الانفجار في ورشة لمصنع مجموعة «هينان كول غاز» في منطقة ييما في مدينة سانمينشيا على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غربي بكين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها إن الانفجار طال وحدة فصل الهواء، ولكن ليس منطقة خزانات الغاز، وتوقف المصنع عن العمل.

وأدى الانفجار إلى تحطم الزجاج والأبواب بمبانٍ في دائرة شعاعها ثلاثة كيلومترات. وكتب التلفزيون الحكومي على حسابه على شبكة «ويبو» للتواصل الاجتماعي أن «بعض الأبواب الواقعة في الداخل سقطت بفعل الانفجار».

وبثّ التلفزيون تسجيلات فيديو يَظهر فيها دخان رمادي كثيف ونوافذ مبانٍ مكسّرة وحطام على الأرض، بينما يبدو الناس في حال هلع، وأطباء يقفون بالقرب من جرحى.