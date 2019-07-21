17 قتيلاً باشتباكات عرقية في إثيوبيا

المصدر: أديس ابابا - رويترز

قال مسؤول محلي ومصادر طبية إن 17 شخصاً على الأقل قُتلوا في مواجهات بين قوات الأمن الإثيوبي ونشطاء من عرقية سيداما يطالبون بمنطقة حكم ذاتي جديدة. وأضاف المسؤول، أمس، أن 13 شخصاً على الأقل قُتلوا في بلدة قرب مدينة هاواسا الواقعة على بعد 275 كيلومتراً عن العاصمة أديس أبابا، بينما قال مسؤولون بأحد المستشفيات، الجمعة، إن أربعة محتجين قُتلوا بالرصاص في المدينة.

وسعى نشطاء ينتمون إلى عرقية سيداما لإعلان منطقة جديدة خاصة للعرقية من جانب واحد، الخميس، بعد أن شجعتهم الإصلاحات السياسية التي بدأ رئيس الوزراء أبي أحمد تنفيذها منذ وصوله إلى الحكم العام الماضي.

وأمكن بشكل كبير تجنب وقوع أعمال عنف أوسع نطاقاً في هاواسا بعد موافقة حزب معارض من عرقية سيداما على إرجاء إعلان منطقتها الجديدة وقبول عرض حكومي بإجراء استفتاء في المنطقة خلال خمسة أشهر، وهو ما لم يقبل به كل المنتمين لهذه العرقية.

وتوجد في إثيوبيا تسع مناطق مقسمة على أساس عرقي، وتشرف عليها الحكومة الاتحادية في أديس ابابا، لكن هذه المناطق لها سلطة مستقلة على عوائدها وقوات الأمن التابعة لها.