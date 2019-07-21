بوتين: نشعر بقلق شديد إزاء المواجهة بالقرب من حدودنا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلق بلاده العميق إزاء المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة أنها تحدث بالقرب من الحدود الروسية، ويمكن أن تزعزع استقرار المنطقة المحيطة بإيران.

وأضاف بوتين - في تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن هذا التوتر «يقلقنا كثيراً، لأنه يحدث بالقرب من حدودنا. قد يزعزع استقرار الوضع حول إيران، ويؤثر في بعض البلدان التي لدينا علاقات وثيقة للغاية بها، ويسبب موجات إضافية من اللاجئين بأعداد كبيرة، وقد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد العالمي».

وفي وقت سابق، صرح نائب الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي للصحافيين بأن موسكو تشعر بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وتدعو إلى عدم تصعيد التوتر.