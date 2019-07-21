مانيلا تطلب من إيران إطلاق سراح فلبيني على متن الناقلة

المصدر: مانيلا - أ.ف.ب

أعلنت الفلبين عزمها الطلب من إيران إطلاق سراح فلبيني من أفراد طاقم ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا احتجزها الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان، إن هناك مواطناً فلبينياً ضمن طاقم السفينة المكوّن أيضاً من 18 هندياً وثلاثة روس ولاتيفيا. وأضافت الوزارة أن الوكالة التي ندبت الفلبيني ليعمل في الطاقم أبلغت مانيلا أثناء توجه السفينة إلى الساحل الإيراني، بعدم وجود أي إصابات.

وأشار البيان إلى أن «السفير الفلبيني لدى إيران فريد سانتوس يجري اتصالات مع السلطات الإيرانية في مسعى للتأكيد على أن البحار الفلبيني بأمان وسيتم إطلاق سراحه قريباً».