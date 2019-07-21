رابطة الملاحة في النرويج تطالب سفنها بالابتعاد عن إيران

المصدر: أوسلو- د.ب.أ

أوصت رابطة شركات الملاحة في النرويج، أعضاءها بالتزام الحيطة خلال رحلاتهم إلى منطقة الخليج، وذلك بعد احتجاز ناقلتي بترول مجدداً في مضيق هرمز.

وفي تصريحات للإذاعة النرويجية (إن آر كيه) النرويجية، قال يون هامرسمارك مدير السلامة في الرابطة، إنه يوصي السفن النرويجية في المنطقة أن تحافظ على أكبر مسافة ممكنة بعيداً عن المياه الإيرانية، في ظل الوضع الخطير هناك.

وبحسب بيانات الرابطة، هناك في الوقت الراهن 38 سفينة تابعة لشركات نرويجية في الخليج، منها ثماني سفن تسير ترفع علم النرويج. ويعد مضيق هرمز من أهم الطرق البحرية في العالم، ويحظى بأهمية حيوية في تجارة النفط الدولية. وكانت ناقلة نفط تابعة لشركة نرويجية، تعرضت لهجوم في المنطقة منتصف يونيو الماضي.