مناقشات أمريكية تركية للتعامل مع تداعيات «إس 400»

المصدر: اسطنبول - وكالات

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو قضية أنظمة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية وبرنامج مقاتلات إف-35 وذلك في اتصال هاتفي. ولم يذكر المصدر متى جرت المكالمة بين الوزيرين. وأضاف أن المناقشة تناولت أيضا الوضع في سوريا.

واشترت أنقرة أنظمة إس-400 من روسيا مما أثار غضب الولايات المتحدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي التي ردت باستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35.

واتسم موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الوضوح الخميس فيما يتعلق بما إذا كانت إدارته تبحث فرض عقوبات على تركيا، مما أثار ارتباكاً في وقت تتسم فيه العلاقات بين البلدين بالتوتر.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي أثناء احتفال بفريق الولايات المتحدة للأولمبياد الخاص لدى سؤاله عن بحث فرض عقوبات على تركيا: «لا ندرس هذا الأمر حالياً». لكن بدا أنه يناقض ذلك في تصريح آخر في وقت لاحق أيضا عندما قال إن الخطوة محل دراسة في واقع الأمر.

جاء ذلك بعد يوم من قول البيت الأبيض إن شراء تركيا للمنظومة يجعل وجود أنقرة في برنامج المقاتلة إف-35 مستحيلا. كانت تلك الخطوة متوقعة في ظل بدء أنقرة تسلم أجزاء من منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية الأسبوع الماضي.