شاهد.. لماذا دفع الرئيس الأوكراني وزير دفاع بلده؟

المصدر: البيان الالكتروني

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل يزعم دفع الرئيس الأوكراني علانية لوزير الدفاع، الأمر الذي نفته إدارة الرئيس، كما نفت وجود نزاع بين زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) وبولتوراك (وزير الدفاع).

وعلق وزير الدفاع الأوكراني، ستيبان بولتوراك، على الفيديو الذي زعم أن الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، دفعه بشكل مفاجئ.

وقام الصحفي الأوكراني، يوري بوتوسوف، بنشر تفاصيل المقابلة التي أجراها مع الوزير عبر صفحته على موقع "فيس بوك".

ووفقا لـ "سبوتنيك"، فإن وزير الدفاع أعلن أن الرئيس الأوكراني لم يدفعه على الإطلاق. ووفقا للوزير، بعد استقباله، توجه الرئيس نحو نواب الغرفة العامة، ومن ثم التفت باتجاه وزير الدفاع وقال "ثانية واحدة" من دون أي تهديد، وبعدها جرى الاجتماع وفقا للخطة.