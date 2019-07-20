إجلاء مئات الأشخاص المقيمين بسبب نشاط بركاني في البيرو

المصدر: وام

أمرت السلطات البيروفية الجمعة بإجلاء مئات الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البركان أوبيناس في جنوب البيرو بعد انفجارين فيه أديا إلى انبعاث غاز وتساقط رماد.

واتخذ قرار إجلاء السكان بعد إعلان معهد البيرو للجيوفيزياء أن "البركان أوبيناس يواصل عملية انفجاره". وأوصى المعهد "برفع مستوى التحذير البركاني من الدرجة الصفراء إلى الدرجة البرتقالية".

والدرجة البرتقالية تسبق الدرجة الحمراء التي تنذر بحد أقصى من الخطر.

ويقع البركان أوبيناس في منطقة موكيغا على بعد 1250 كيلومترا جنوب ليما، ويبلغ ارتفاع قمته 5672 مترا فوق سطح البحر.

وهذه المرة الأولى التي تسجل انفجارات في هذا البركان الذي يعد الأنشط في البيرو منذ 2017.

وبلغ ارتفاع عمود الدخان الجمعة ستة أمتار فوق قمة البركان.