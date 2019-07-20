زلزال قوي ينشر الرعب في شوارع أثينا

المصدر: أثينا - وكالات

هزّ زلزال بقوة 5.1 درجات أثينا ومنطقة أتيكا في اليونان، أمس، ما تسبب في انقطاع الاتصالات الهاتفية. وأعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي أن قوة الهزة بلغت 5.3 درجات.

وذكرت فرق الإغاثة، أنّ شخصاً أصيب بعد أن سقطت قطع جبس من جدران عليه ونقل إلى المستشفى. وكانت المعلومات الأولوية لم تفد عن أضرار لكن الخطوط الهاتفية انقطعت كما التيار في بعض أحياء العاصمة.

وأكّدت فرق الإطفاء، تلقي حوالى 30 اتصالاً هاتفياً من أشخاص علقوا في مبان أو مصاعد. وقال مركز الزلازل اليوناني، إن الزلزال وقع على مسافة 23 كلم شمال غرب أثينا عمق نحو 15 كيلومتراً، وتبعته هزات ارتدادية. وأضافت أن التيار الكهربي انقطع عن أجزاء من المدينة، كما انهارت شبكة الاتصالات بشكل مؤقت بسبب محاولة الكثير من الأشخاص التواصل مع غيرهم في نفس الوقت. وشعر السكان بالهزة في جزر البيلوبونيز وجزيرة أوبي.

وأعلن خبير الزلازل يراسيموس بابادوبولوس لتلفزيون «اي آر تي»: «حالياً لسنا واثقين من أنه الزلزال الأساسي، شعر السكان بثلاث هزات ارتدادية خفيفة لاحقاً وهو أمر إيجابي»، داعياً السكان إلى الهدوء. وهرع الآلاف من منازلهم إلى الشوارع وقد أصابهم الفزع. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية «أيه.أر.تي»، أنه لم ترد تقارير على الفور عن خسائر بشرية أو حدوث أضرار للبنية التحتية.

وتقع اليونان، ولاسيّما غرب شبه جزيرة بيلوبونيز وجنوبها، على فوالق زلزالية كبيرة، ما يعرض البلاد باستمرار لهزات أرضية، لكنها نادراً ما تتسبب بوقوع ضحايا. وضرب زلزال بقوة 6.7 درجات جزيرة كوس السياحية، في يوليو 2017، ما أودى بحياة شخصين، وخلّف أضراراً مادية كبيرة. وأوقع زلزال بقوة 6.2 درجات في كالاماتا، كبرى مدن مقاطعة ميسينيا، 20 قتيلاً، في سبتمبر 1986.