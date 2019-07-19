33 قتيلاً بحريق استوديو للرسوم المتحركة في اليابان

المصدر: طوكيو- وكالات

لقي 33 شخصاً على الأقل حتفهم أمس في حريق يشتبه بأنّه متعمد اندلع في استوديو للرسوم المتحركة في اليابان.

وبينما يخشى ارتفاع حصيلة هذه الكارثة التي وقعت في مدينة كيوتو (غرب)، قال ناطق باسم جهاز الإطفاء لوكالة فرانس برس إنّ عناصره عثروا على ما مجموعه 33 شخصاً في الطوابق أو على الدرج المؤدي إلى سطح المبنى في كيوتو.

وأوضح مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية في وقت لاحق أنّ «اثنين عثر عليهما في الطابق الأرضي و11 في الطابق الثاني و20 في الطابق الثالث وعلى الدرج المؤدي إلى السطح».

وأصيب 36 شخصاً بينهم 10 في حال حرجة حسب المصدر نفسه الذي أضاف أنّ كل الذين كانوا متواجدين في المبنى أثناء الحريق عثر عليهم. وغرّد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي «إنّه لأمر مروع ألا أجد الكلمات المعبرة». واندلعت النيران في مبنى شركة كيوتو أنيميشن التي تنتج برامج تلفزيونية للرسوم المتحركة تحقق نجاحاً كبيراً.

وأخمد الحريق بعد ما يقارب الثلاث ساعات. وقالت موظفة استقبال في المقر الأساسي للاستوديو، «إننا نقوم بمتابعة الوضع ونرى كيف سنتصرف، ولا نستطيع أن نقول أكثر من ذلك في الوقت الراهن».