مقتل 46 بهجمات لطالبان في أفغانستان

المصدر: كابو - وكالات

صعّدت حركة طالبان الإرهابية من هجماتها على القوات الأفغانية في عدد من أقاليم البلاد، وفيما قتلت في إقليم بادغيس غربي البلاد 34 من أفراد القوات الخاصة، قال مسؤولون أفغان إن 12 على الأقل قتلوا في هجوم للحركة على مركز للشرطة في قندهار.

وقال مسؤول في الشرطة الأفغانية إن سيارة ملغومة انفجرت عند بوابة مقر الشرطة في مدينة قندهار جنوبي البلاد أمس، مؤكدين مقتل 12 على الأقل وإصابة 60 في الهجوم، وقال تادين خان، رئيس الشرطة في قندهار: «استهدف المهاجمون إدارة مكافحة المخدرات في شرطة قندهار». وأضاف أنه بعد الانفجار، فتح مسلحون النار من مواقع قريبة، وأن أفراد قوات الأمن يشتبكون معهم.

وغربي البلاد، قتلت الحركة، أمس، 34 من أفراد القوات الخاصة الأفغانية في إقليم بادغيس، عندما نصب مسلحوها كميناً للقوات التي انتشرت للقيام بعملية ضدهم في منطقة أب كاماري.

واحتجز مسلحو طالبان ما لا يقل عن 11 من أفراد القوات الخاصة قبل أن يتم قتلهم، حيث نقل السكان جثثهم إلى مستشفى الإقليم. ويعد أفراد القوات الخاصة الأفغان الذين خضعوا للتدريب على أيدي القوات الأمريكية الأعلى تدريباً والأفضل جاهزية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان.

وفي السياق نفسه، قُتل قائد بارز بالجيش الأفغاني في إقليم غازني جنوب شرقي البلاد في وقت متأخر من أمس الأربعاء، كما أصيب أحد الحراس الشخصيين للقائد في الحادث الذي وقع بمنطقة قارا باج بالإقليم، وقتل الجنود بالمنشأة العسكرية المتسلل.