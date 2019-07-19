ألمانيا تعلن إحباط هجوم إرهابي واعتقال 6 أشخاص

المصدر: برلين - وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، إحباط هجوم إرهابي، بعد حملة مداهمات استهدفت إرهابيين، واستمرت ساعات غربي البلاد.

وقال رئيس الشرطة الجنائية في مدينة كولونيا «غرب»، كلاوس ستيفان بيكر، في مؤتمر صحافي: «لدينا الآن دلائل على أن هجوماً إرهابياً كان على وشك الحدوث».

وأضاف أن «مداهماتنا لعدة شقق في مدن كولونيا ودورين (غرب)، أحبطت الهجوم». وأشار إلى أن «المداهمات أسفرت عن اعتقال 6 مشتبه بهم، بينهم ألماني من أصل لبناني معروف للسلطات منذ سنوات بأنه يمثل خطراً». وأوضح بيكر أن «الشخص ذا الأصول اللبنانية، البالغ من العمر 30 عاماً، مرتبط ببعض المتطرفين في برلين، لكنه انتقل للعيش في مدينة دورين مؤخراً». ولفت إلى أن «الشرطة اعترضت مؤخراً مكالمة هاتفية لهذا الشخص، كان يتحدث فيها عن تنفيذ هجوم». وقامت قوات خاصة من الشرطة الألمانية، بداية من الساعة الرابعة فجراً «3 بتوقيت غرينتش» حتى الـ 12 ظهرا «11 بتوقيت غرينتش»، بحملة مداهمات استهدفت شققاً سكنية في كولونيا ودورين، ومقر عمل أحد المشتبه بهم في وسط كولونيا، ضد متطرفين يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي.