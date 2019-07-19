مقتل ستة جنود نيجيريين في كمين للإرهابيين

المصدر: كانو - أ.ف.ب

قتل ستة جنود في كمين نصبه إرهابيون في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفاد مصدران عسكريان.

وفتح مقاتلون مدججون بالسلاح من تنظيم داعش في غرب أفريقيا النار على عربة دورية بالقرب من قرية جاكانا على بعد 30 كيلومتراً من مدينة مايدوغوري، ما أدى إلى مقتل جميع الجنود الذين كانوا على متنها.

وذكر مصدران عسكريان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما: «فقدنا ستة عسكريين في الكمين من بينهم كولونيل». وكان الجنود في طريقهم إلى مايدوغوري من داماتورو، عاصمة ولاية يوبي المجاورة، عندما هاجمهم إرهابيون. وقال المصدر الثاني إن «العربة المسلحة التي كان يستقلها الجنود دُمرت».

وعقب الكمين هاجم المتطرفون قاعدة عسكرية خارج جاكانا في سبع شاحنات مزودة بمدافع رشاشة، واشتبكوا مع الجنود في معركة استمرت ساعة، بحسب المصدرين. وصد الجنود في القاعدة الهجوم وتخلى المتطرفون عن أسلحتهم وإحدى عرباتهم وفروا من المكان. وجاء الهجوم بعد أن طالب قائد الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية المسلحين بإلقاء أسلحتهم وإلا تم القضاء عليهم.

وقال الجنرال عبد المالك بولاما بيو للصحافيين في مايدوغوري، إن على الإرهابيين إلقاء أسلحتهم «أو الاستعداد لمواجهة شرسة معي».