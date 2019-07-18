تعيين كارنباور وزيرة للدفاع في ألمانيا

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أصبحت أنغريت كرامب - كارنباور، المرشحة المفترضة لخلافة أنغيلا ميركل، وزيرة للدفاع في ألمانيا خلفاً لأورسولا فون ديرلاين التي انتخبت رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وأقيمت مراسم نقل السلطة بين الإمرأتين، صباحاً في برلين.

ويعد التعيين المفاجئ لرئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الملقبة «آي.كاي.كاي»، «الفرصة الأخيرة» كما يقول موقع مجلة دير شبيغل، لأنغريت كرامب كارنباور «لضمان خلافتها لأنغيلا ميركل» التي تنوي الانسحاب من الحياة السياسية عام 2021، السنة التي ستجرى فيها الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويتعين أن تتيح لها وزارة الدفاع «إظهار القدرة أيضاً على التطور في مجالي السياسة الخارجية والأمنية».

ويعود ذلك لأن منصب وزير الدفاع في ألمانيا يترافق مع صعوبات عميقة، حيث ازدادت الفضائح في السنوات الأخيرة، سواء على صعيد المعدات القديمة، أو المجموعات اليمينية المتطرفة أو الجدل حول تكلفة الخبراء.