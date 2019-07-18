محكمة تركية تبرئ ممثل «مراسلون بلا حدود» واثنين آخرين

المصدر: إسطنبول - رويترز

قال محامون، إن محكمة في مدينة إسطنبول التركية برأت ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في تركيا واثنين آخرين من المدافعين عن حرية الصحافة في نهاية محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكانت تركيا احتجزت إيرول أونديروغلو ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» وشبنم كورور فنجاني رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان في تركيا، والكاتب أحمد نسين لفترة وجيزة عام 2016، وأطلقت سراحهم بعد ذلك على ذمة المحاكمة.

وواجه الثلاثة اتهامات بشن حملة دعاية إرهابية والتحريض على الجريمة بعد أن شاركوا في تحرير صحيفة «أوزغور غونديم» المعنية بالشأن الكردي وفي حملة ضد الرقابة عليها.