أورسولا دير لاين الرئيسة القادمة للمفوضية الأوروبية

المصدر: دبي - سيد صالح

أقر البرلمان الأوروبي رسمياً، أمس، تعيين أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية، في منصب رئيسة المفوضية الأوروبية، اعتباراً من تاريخ الأول من نوفمبر المقبل، لتخلف بذلك الرئيس الحالي للمفوضية، جان كلود يونكر، المنتمي إلى دوقية لوكسمبورغ.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، جاء اختيار فون دير لاين للمنصب بأغلبية 383 عضواً بالبرلمان الأوروبي، فيما كان يكفيها الفوز بعدد 374 صوتاً للفوز بالمنصب.

وغردت فون دير لاين، عبر حسابها الشخصي على «تويتر»، عقب الإعلان عن نتيجة التصويت: «تعكس الثقة التي أولياني إياها المشرعون الأوروبيون ثقة في أوروبا، ولا أسعى سوى إلى أوروبا موحدة وقوية».

وكان رؤساء 28 دولة أوروبية قد رشحوا فون دير لاين لشغل المنصب منذ نحو أسبوعين، وسط انتقادات وشكوك طالت قانونية ترشيحها للمنصب، وادعت بأنه أمر غير ديمقراطي، بسبب عدم ترشحها لانتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت في مايو الماضي.

وتشغل فون ديرلاين منصب وزيرة الدفاع في ألمانيا منذ 6 سنوات، ما يجعلها واحدة من أطول الوزراء احتفاظاً بمناصبهم في ألمانيا. وتُعرَف فون ديرلاين بأنها حليفة طويلة الأمد للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.