البنتاغون: شراء تركيا «إس 400» مخيب للآمال

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر أن قرار تركيا شراء صواريخ إس 400 الروسية رغم معارضة الولايات المتحدة هو «سيئ ومخيب للآمال»، من دون أن يوضح كيفية رد الإدارة الأمريكية عليه.

وقال إسبر أمام أعضاء مجلس الشيوخ خلال مناقشة تعيينه في منصبه الجديد: «إنهم حلفاء منذ وقت طويل داخل حلف شمال الأطلسي وأقوياء جداً، لكن قرارهم في شأن (صواريخ) إس 400 سيئ ومخيب للآمال»، وهو أول رد فعل رسمي لـ«البنتاغون» منذ أن بدأت تركيا الجمعة تسلّم أول دفعة من صواريخ إس-400 روسية، التي تعتبر واشنطن أنها تناقض ترتيبات الحلف الأطلسي، علماً بأن أنقرة عضو فيه.

وصوّت الكونغرس الأمريكي على عدة قرارات تطلب من السلطة التنفيذية فرض عقوبات على تركيا في حال لم تعدل عن تسلم الصواريخ الروسية، لكن أي نائب لم يسأل إسبر ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستعلن هذه العقوبات.

وترى واشنطن أن ثمة خطراً أن تسمح الصواريخ الروسية لموسكو بخرق الأسرار التكنولوجية لطائرة إف-35 الأمريكية الجديدة التي تريد تركيا التزود بها أيضاً.

ومطلع يونيو أعطى البنتاغون مهلة لأنقرة حتى 31 من الشهر الجاري للتخلي عن تسلّم الصواريخ الروسية تحت طائلة استبعادها من برنامج مقاتلة إف-35 الذي تشارك فيه تركيا. وخلف إسبر الشهر الماضي باتريك شاناهان وزيراً بالوكالة، وعليه أن يحصل على موافقة الكونغرس لتعيينه رسمياً وزيراً للدفاع.