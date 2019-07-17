تقارير عن مواجهات بين الصين وفيتنام في بحر الصين الجنوبي

المصدر: هانوي - د.ب.أ

قالت الحكومة الفيتنامية، إن فيتنام تمارس «حقوقها السيادية وصلاحياتها بطريقة سلمية وقانونية»، وسط تقارير عن مواجهات بين القوات البحرية الفيتنامية والصينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية «لو ثي ثو هانج» رداً على أسئلة الصحافيين عما تردد من حدوث مواجهات، إن القوات الفيتنامية تعمل «بشكل قانوني على حماية المياه الفيتنامية».

وكشفت تقارير في الأيام الأخيرة عن مواجهة واسعة النطاق بين العديد من سفن خفر السواحل من كلا البلدين، حيث دخلت سفينة صينية للتنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها بالقرب من جزر سبراتلي.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في هونغ كونغ مطلع الأسبوع، أن 6 من سفن خفر سواحل «مدججة بالسلاح»، اثنتان من الصين وأربع من فيتنام، تتخذ وضع المواجهة حيال بعضها البعض منذ بداية الشهر.