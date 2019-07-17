أمريكا تدرج قيادياً في «القاعدة» بمالي على قائمة الإرهاب

المصدر: واشنطن - رويترز

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عضواً بارزاً في فرع تنظيم القاعدة في مالي إلى قائمة الإرهاب العالمي، متهمة إياه بالمشاركة في هجمات لزعزعة الاستقرار في البلد الواقع في غرب أفريقيا. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إنها صنفت با أغ موسى، إرهابياً عالمياً وأدرجته على قائمة بالأشخاص الذين ينبغي تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وقال سيجال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة في بيان «تستهدف الوزارة قيادة فرع تنظيم القاعدة في مالي، لدورها المزعزع للاستقرار من خلال شن هجمات إرهابية في أنحاء البلاد».

وأضاف: «يساهم با أغ موسى، نظراً لكونه قيادياً، بشكل مباشر في العنف والاضطرابات التي يؤججها إرهاب القاعدة».