مصرع 13 شخصاً في سقوط حافلة ركاب في واد بإيران

المصدر: ا ف ب

لقي 13 شخصاً مصرعهم الثلاثاء في سقوط حافلة ركاب صغيرة في واد في وسط إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ووقع الحادث بين مدينتي "خوانسار" و"بوئن وماندشت" في محافظة أصفهان، بحسب ما نقلت الوكالة عن منصور كمالي حاكم مقاطعة خوانسار.

وقال كمالي إن "عشرة بالغين وثلاثة أطفال قضوا وأصيب تسعة أشخاص بجروح".

وأوضح أنّ سبب الحادث هو تعطّل مكابح الحافلة وهي من ماركة مرسيدس يعود تاريخ صنعها إلى سبعينات القرن الماضي.

ورغم الحال الجيدة نسبياً للطرق في إيران فإنّ نسبة الوفيات الناتجة من حوادث المرور فيها تعتبر بين الأعلى في العالم.