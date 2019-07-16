شاهد.. رقصة تيريزا ماي الأخيرة

المصدر: البيان الالكتروني

لا تضيع تيريزا ماي أية فرصة لإثبات إجادتها فن الرقص، هذه المرة رقصت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة في حفل اختتام بطولة كأس العالم للكريكت التي احتضنتها مقاطعة ويلز البريطانية، وتوج بلقبها منتخب انجلترا على حساب نيوزيلندا.

واستضافت بريطانيا كأس العالم 2019 للكريكت، في ويلز خلال الفترة من 30 مايو الماضي وحتى 14 يوليو الجاري، حيث جرد الانجليز منتخب أستراليا من لقبه.

وقد رقصت تيريزا ماي كما لم ترقص من قبل، حيث علق رواد التواصل الاجتماعي على رقصتها بأنها رقصة الانعتاق من ثقل المسؤولية.