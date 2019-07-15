مقتل 24 شخصاً جرّاء الفيضانات في كشمير الباكستانية

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم نتيجة هطول الأمطار الموسمية الغزيرة التي سببت فيضانات وانهيارات أرضية في منطقة ليسفا ووادي نيلام بالجزء الباكستاني من كشمير.

وفقا لمدير عمليات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث سعيد الرحمن تضرر نحو 120 منزلا و70 متجرا في سوق البلدة وجرفت السيول وحدتين صحيتين وعددا من السيارات وأدت الى تعطل حركة المرور وخدمات الهاتف وذكر ان عمليات الإنقاذ جارية لنقل سكان المنطقة المتضررين الى مخيمات مؤقتة وتزويدهم بالمواد الغذائية والبطانيات .

وتعرضت قرى في منطقة تشيترال شمال باكستان قبل أيام الى أضرار نتيجة شروخ في بحيرة جليدية وألحق أضرارا في 150 منزلا ومتاجر ومسجدا .