القبض على عالم روسي لاتهامه بالخيانة

المصدر: البيان الإلكتروني

جرى اليوم الاثنين القبض على عالم روسي، تصدر عناوين الأخبار منذ بضعة أشهر بعدما قام بالتحذير من أن الأقمار الاصطناعية التي تعمل بالطاقة النووية تمثل خطرا في الفضاء، وذلك بعد اتهامه بالخيانة.

وقضت محكمة موسكو بوضع سيرجي ميشيرياكوف قيد الإقامة الجبرية في منزله لاتهامه بالخيانة، وعقوبتها السجن لمدة 20 عاما، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وقد عمل ميشيرياكوف مع وكالة تابعة لوكالة الفضاء الروسية والمعهد المركزي للأبحاث. ولم يتم الكشف عن تفاصيل القضية.

وأفادت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه جرى إلقاء القبض على اثنين من زملاء ميشيرياكوف في المعهد وهما رئيس المعهد رومان كوفاليف وفيكتور كودريافتسيف( 75 عاما).

وقالت تاس إنه جرى إلقاء القبض على كودريافتسيف منذ يوليو 2018، لاتهامه بتمرير معلومات سرية لمنظمة علمية بلجيكية، تتعاون مع المعهد وفقا لاتفاق حكومي.



