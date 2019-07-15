«باري» تعبر ولاية لويزيانا الأمريكية

المصدر: نيو أورلينز - أ.ف.ب

عبرت العاصفة الاستوائية باري ولاية لويزيانا الأمريكية، ومعها مخاطر وقوع فيضانات كبيرة، ما جعل مدينة نيو أورلينز التي كانت معرضة لهذه المخاطر، تتنفس الصعداء.

وفي مؤشر إلى أن كبرى مدن لويزيانا الواقعة خمسة أمتار تحت مستوى البحر، لم تعد تخشى هطول أمطار غزيرة بسبب العاصفة باري، بدأ جهازها للدفاع المدني، منذ مساء أول أمس، بإزالة حواجز متنقلة أقيمت حول قسم من المدينة لحمايتها.

كما بدأ تراجع منسوب مياه نهر ميسيسيبي، أكبر أنهار أمريكا الشمالية، الذي يعبر المدينة، رغم بقائه قريباً من مستوى الفيضان الذي بلغه مراراً منذ بداية 2019.

وكتبت رئيسة بلدية نيو أورلينز لاتويا كانتريل، في تغريدة، أنه تم إلغاء التحذيرات المتعلقة بمرور عاصفة استوائية، ومخاطر أن تغمر المياه السواحل، لكن مراقبة احتمال حدوث فيضانات مفاجئة متواصلة حتى الساعة 19,00، لأن ثمة توقعات بزيادة من عشرة سنتمترات في منسوب المياه.

ومع أن سواحل لويزيانا خرجت نسبياً على ما يبدو من حالة الخطر أمس، برغم تجمعات مياه في بعض النواحي، فإن خبراء الطقس يحذرون من استمرار خطر حدوث فيضانات فجائية «يمكن أن تكون مميتة» وفيضان مجاري مياه في قسم من لويزيانا وولاية ميسيسيبي المجاورة.

وأوضح هؤلاء الخبراء أن «الخطر سيستمر خلال الأسبوع المقبل»، مشددين على واقع أن «التهديد أساسي» لعاصفة باري.