محتجو هونغ كونغ يستنجدون بترامب

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

تظاهر عشرات الآلاف في إحدى ضواحي هونغ كونغ الكبرى، أمس، احتجاجاً على معالجة الحكومة لملف مشروع قانون تسليم المشتبه بهم لبكين والذي أحيا مخاوف من سيطرة الصين على المدينة والنيل من الحريات المكتسبة فيها، ورفع المحتجون شعارات تطالب بتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبريطانيا.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع بعض المحتجين الذين استخدموا حواجز معدنية وغيرها من الأشياء لإغلاق عدد من الطرق.

وشارك المتظاهرون في المسيرة وسط درجات حرارة تجاوزت 32 درجة مئوية في شا تين، وهي بلدة بين جزيرة هونغ كونغ والحدود مع الصين، مع انتشار الاحتجاجات إلى خارج وسط البلاد للأحياء المحيطة.

وقالت جيني كوان (73 عاماً): «هذه الأيام ليس هناك أي ثقة فعلاً في الصين ولذلك يخرج المتظاهرون». وأضافت: «ألم يعدوا بخمسين عاماً، دون تغيير؟ ورغم ذلك شهدنا جميعاً التغييرات. أنا شخصياً، وقد فاق عمري السبعين بالفعل، لا أعرف شيئاً عن السياسة. لكن السياسة فرضت نفسها عليّ».

وعادت هونغ كونغ للسيادة الصينية عام 1997 ضمن صيغة «دولة واحدة ونظامان» التي تضمن لشعبها حريات لمدة خمسين عاماً لا يتمتع بها سكان البر الرئيسي في الصين بما يشمل حرية التظاهر واستقلالية النظام القضائي.