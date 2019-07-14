روسيا تنتج حاملة طائرات بسعة 40 ألف طن

بدأ خبراء مركز أبحاث كريلوف الروسي العمل على تطوير مشروع متقدم لإنتاج حاملة طائرات غير نووية روسية جديدة يطلق عليها تسمية "ملك المحيط".

وقال بافيل فيليبوف، المدير العام المطور للنموذج في المركز إن" المركز طور مفهومًا جديدًا لحاملة طائرات غير نووية متعددة الأغراض للبحرية الروسية، بسعة قدرها 40،000 طن وتكلفة بنحو 200 مليار روبل (3.13 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يستغرق بناؤها خمس سنوات".

وتتميز "ملك المحيط" بطول يصل الى 304 أمتار وعرض 78 مترا وارتفاع 23 مترا وتسير بسرعة تصل إلى حوالي 30 عقدة. لديها القدرة على حمل واستيعاب أكثر من 40 طائرة على متنها وذخيرة طائرات تقدر بـ 600 طن، أضافه إلى 2000 طن من الوقود للطائرات".