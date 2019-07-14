شاهد .. الرجل الطائر يخطف أنظار ضيوف يوم الباستيل

المصدر: البيان الإلكتروني

فوجئ ضيوف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفالات العيد الوطني "يوم الباستيل" بمشهد مدهش: رجل يحلق أعلى ساحة الكونكورد مستخدما لوح هوفر بورد طائر صغير فقط.

ممسكا ببندقية في يده ومرتديا خوذة، حلق الرجل عاليا أعلى الساحة قبل أن يقفز بعيدا بصخب وبسرعة عالية.

وكان من بين المشاهدين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء إستونيا وفنلندا والبرتغال، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج.

لقد وعد المضيفون الفرنسيون بعرض للتكنولوجيا العسكرية المبتكرة، لكن الرجل الطائر سرق الأنظار من الروبوتات والمدافع المضادة للطائرات المسيرة التي سبقته.

وانجذبت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي للعرض بشكل كبير لدرجة أنها أخرجت هاتفها المحمول لالتقاط المشهد - وهو أمر غير متكرر كثيرا من جانب المسؤولين خلال متابعة الاستعراضات العسكرية.

يشار إلى أن العرض المفاجئ هو عمل لبطل سباق التزلج على الجليد الفرنسي السابق فرانكي زاباتا، الذي تحول الآن إلى الابتكار وكان يعرض اختراعه "فلاي بورد إير".

ويتم تشغيل اللوح الطائر بواسطة العديد من المحركات التوربينية التي تعمل بوقود الكيروسين، وفقا لموقع زاباتا. وبلغت سرعة اللوح 140 كيلومترا في الساعة وارتفع حتى 150 مترا.

ومنحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2016 للمخترع لقب صاحب أطول رحلة بهوفر بورد، بعدما سجل مسافة 2300 متر تقريبا، محطما الرقم القياسي السابق (9ر275 متر).