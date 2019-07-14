مقتل 16 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات في بنغلاديش

المصدر: دكا - وام

لقي نحو 16 شخصاً حتفهم إثر الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من بنغلاديش.

وقال آصف أنام، مسؤول حكومي محلي في منطقة بابان غربي البلاد، إن ٤ أشخاص، بينهم ٣ من أفراد أسرة واحدة، لقوا حتفهم على الفور بعد إصابتهم بصواعق أثناء قيامهم بمعالجة نسيج الجوت الخام «خيش» في منطقة مستنقعات.

ودفعت الفيضانات في مناطق شاسعة من المقاطعات الجبلية غاجراتشاري ورانغاماتي وبانداربان الواقعة جنوب شرقي البلاد، الكثير من السكان إلى اللجوء إلى مراكز إيواء.

وأكدت رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة أن حكومتها اتخذت كل الاستعدادات للتعامل مع الفيضانات. وتم إجلاء أكثر من 1300 شخص في مقاطعة رانغاماتي، حيث يعمل عمال الإنقاذ لنقل الأشخاص المتضررين من الفيضانات من التلال النائية في باندربان إلى 131 مركز إيواء تديرها البلاد.