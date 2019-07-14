قتلى بهجوم لطالبان استهدف فندقاً غرب أفغانستان

المصدر: هرات - أ.ف.ب

قُتل ثلاثة عناصر أمن على الأقل بعد أن اقتحم متمرّدو طالبان فندقاً في غرب أفغانستان، بحسب ما أعلن مسؤولون في وقت تشهد البلاد استمرارا لأعمال العنف على الرغم من الدفع الأمريكي باتجاه التوصل لاتفاق ينهي الحرب. ووقع الاعتداء في قلعة نو عاصمة ولاية بادغيس، حين هاجمت المجموعة منطقة تجارية تضم فندقاً وعدداً من المحال في المدينة.

وقال والي بادغيس عبد الغفور مالكزاي: «تلقّينا تقارير استخبارية بأن انتحاريين يخططون لمهاجمة قلعة نو». وأضاف: «كنا مستعدّين.. استولى المهاجمون على مبنى بالقرب من مكتب الوالي ومن مركز قيادة الشرطة». وأعلن مالكزاي مقتل اثنين من المهاجمين.