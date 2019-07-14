القبارصة الأتراك يقترحون تشكيل لجنة مشتركة لاحتواء التوتّر حول الغاز

المصدر: نيقوسيا - أ.ف.ب

اقترح الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي، أمس، تشكيل لجنة مشتركة بين شطري الجزيرة المقسومة لمواجهة التوتر بشأن احتياطي الطاقة قبالة سواحل قبرص. وقال أكينجي، في مذكرة موجهة إلى الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن هذا الإجراء يهدف إلى «نقل موضوع المحروقات من التوتر والخلافات إلى نطاق تعاون بناء».

والجزيرة مقسومة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و«جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليا التي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للجزيرة عام 1974 رداً على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان.

ورسالة أكينجي، التي نقلها وسيط للأمم المتحدة، تأتي بعدما توعدت تركيا بمواصلة عمليات التنقيب قبالة قبرص. وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافاً بين قبرص وتركيا التي أرسلت سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

ومنطقة أوفشور التي أرسلت إليها السفينتان هي قسم مما تعترف به المجموعة الدولية على أنه المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص التي وقعت عقود استثمار مع مجموعات نفط عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون-موبيل الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز.

واللجنة التي يقترحها أكينجي لحل الخلاف تشمل ممثلين للشطر القبرصي التركي وكذلك لجمهورية قبرص بعدد متساوٍ.

وينص الاقتراح على أن تشرف عليها الأمم المتحدة فيما يأخذ الاتحاد الأوروبي صفة مراقب.