أغلب الألمان يعتبرون أن صحة ميركل شأن خاص

المصدر: برلين - رويترز

أظهر استطلاع للرأي أن أغلب الألمان يعتقدون أن صحة المستشارة أنغيلا ميركل مسألة شخصية بعد أن عانت من نوبات ارتعاش مؤخراً، أحدثها قبل أيام، مما أثار تساؤلات عن ضرورة تقديمها تفسيراً للأمر. وأصيبت ميركل بنوبة ارتعاش شديدة الوضوح خلال مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا الأربعاء في ثالث نوبة من نوعها في أسابيع. وخالفت البروتوكول المتبع الخميس وجلست خلال مراسم استقبال رئيسة وزراء الدنمارك.

وأثارت تلك النوبات قلق الكثير من الألمان وأذكت الجدل بين بعض أعضاء حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بشأن ما إذا كان عليها تسليم السلطة في موعد قبل التاريخ المقرر في 2021. لكن استطلاعاً للرأي، شارك فيه 4495 شخصاً أجرته مؤسسة (سيفه)، أظهر أن أغلبية نسبتها 59 في المئة تعتقد أن صحة ميركل أمر يخصها.