اندلاع النيران في طائرة تجسس أمريكية أثناء التحليق

المصدر: وكالات

أجبر حريق اندلع في أحد المحركات، طائرة تجسس أمريكية من نوع بوينغ "E-3 Sentry" على الهبوط اضطراريا في مطار بولاية نبراسكا.

وذكرت وسائل إعلام أن حريقا شب في أحد المحركات في الوقت الذي كانت فيه الطائرة تحلق في سماء إحدى الولايات الأمريكية.

وكان على متن الطائرة 6 أشخاص غادروها بعد الهبوط الاضطراري، دون أن تسجل إصابات.

ولا توجد معلومات مؤكدة عن مدى الخسائر التي أصابت الطائرة، كما لم يعرف متى يمكنها الإقلاع مجددا.

وتحدثت التقارير الإعلامية أن حراسة مشددة تحيط بالطائرة في انتظار الانتهاء من إصلاح العطب لمغادرة المطار.