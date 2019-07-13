الحرس الثوري يقصف مواقع في كردستان العراق

المصدر: طهران - وكالات

هاجم الحرس الثوري الإيراني مواقع للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق، حسبما نقلت عنه مصادر إعلامية إيرانية أمس.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الجمعة، إن الحرس الثوري هاجم مواقع للمعارضة الإيرانية المسلحة في منطقة كردستان العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ.

ووقعت المواجهات في محيط بلدة جوانراد، على بعد 460 كيلومتراً، غربي العاصمة طهران، في محافظة كرمنشاه. يذكر أن موقع سباه-نيوز أعلن، الثلاثاء الماضي، أن ثلاثة عناصر من الحرس الثوري قتلوا، وأصيب آخر، في هجوم استهدف سيارتهم ونفذته «عناصر إرهابية» في شمال جوانراد. وذكرت تقارير كردية أن العديد من سكان القرى في المناطق الحدودية قد نزحوا جراء القصف الإيراني الذي طال قرى وممتلكات المدنيين.