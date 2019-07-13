«طوارئ» في نيو أورلينز مع اقتراب عاصفة استوائية

المصدر: نيو أورلينز - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حال الطوارئ مع اقتراب العاصفة الاستوائية «باري» من ساحل نيو أورلينز التي تستعد لسقوط أمطار غزيرة.

ويتوقع أن تتحول العاصفة التي اشتدت تدريجياً، صباح اليوم إلى إعصار قبل أن تضرب سواحل ولاية لويزيانا بحسب المركز الوطني للأعاصير. وتسبب سوء الأحوال الجوية بفيضانات كبرى في الأيام الأخيرة في نيو أورلينز. وذكر المركز الوطني للأعاصير أن قوة الرياح زادت على 80 كيلومتراً في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة ما سيؤدي إلى «فيضانات قد تكون قاتلة» في المناطق الساحلية وعلى طول الأنهر.

وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بل إدواردز «نتوقّع إعصاراً من الفئة الأولى عندما سيلامس الأرض، الأمر الذي نعتقد أنه سيحصل صباح السبت». وأضاف «ستكون هناك فترة تساقط أمطار غزيرة جداً». ويسمح إعلان حال الطوارئ للوكالات الفدرالية بالمشاركة في عمليات الإغاثة. ودعا الرئيس الأميركي سكان المناطق المعنية بتطبيق تعليمات السلطات الفدرالية والمحلية. وغرد ترامب «أرجوكم كونوا مستعدين وحذرين وابقوا في أمان».

ودعت رئيسة بلدية نيو أورلينز لاتويا كانترل السكان إلى الاحتماء وجمع المؤن ومتابعة آخر النشرات الجوية. وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن الأجهزة المكلفة توقيف المهاجرين غير الشرعيين وطردهم لن تتخذ هذه الخطوة خلال عمليات الإجلاء. وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية في نيو أورلينز الواقعة تحت مستوى البحر، من «خطر حصول فيضانات كبيرة» بسبب «الأمطار القوية التي قد تؤدي إلى فيضانات مفاجئة وفيضان تيارات المياه الرئيسية التي قد تكون قاتلة».