الصين بصدد فرض عقوبات على شركات أمريكية تبيع أسلحة لتايوان

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين بصدد فرض عقوبات على الشركات الأمريكية المتورطة في صفقة أسلحة مع تايوان.

وقال الناطق باسم الخارجية جينج شوانج: «مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية». وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية باحتمال بيع أسلحة تقدر بـ2.2 مليار دولار لتايوان، حسبما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين، رغم معارضة الصين.

وجرى إبلاغ الكونغرس الأمريكي بالقرار للموافقة على البيع، وهو ما يمكن أن يشمل 250 من صواريخ «ستينغر» ودبابة وتقنيات دعم ذات صلة، حسبما قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون. وقالت الوزارة الصينية إن بكين ستفرض العقوبات لتأمين مصالحها الوطنية، بحسب البيان. وأضافت أن عملية البيع تقوض «سيادة الصين وأمنها الوطني».