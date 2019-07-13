6 قتلى في تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف بأفغانستان

المصدر: جلال أباد - أ.ف.ب

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 14 بجروح في تفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في شرق أفغانستان.

وقال الناطق باسم حاكم ننغرهار عطاء الله خوجياني: «فجر انتحاري نفسه في حفل زفاف في منطقة باشيراغام». وأضاف: «تسبب ذلك بمقتل ستة أشخاص وجرح 14»، بعدما كان أشار في وقت سابق إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين. وأكد حضرت خان خاكسار حاكم منطقة باشيراغام الحصيلة الجديدة.

ونفت حركة طالبان التي كانت قد تعهدت عدم استهداف المدنيين، أي مسؤولية عن التفجير الذي وقع في ولاية ننغرهار.

وتؤوي المنطقة القريبة من الحدود الباكستانية منظمات متمردة أخرى مثل تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة.

ويأتي التفجير بعد أيام من محادثات تاريخية ضمت ممثلين لأطراف أفغان وحركة طالبان في إطار مساعٍ بقيادة أميركية لإنهاء الحرب.