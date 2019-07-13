12 قتيلاً في اعتداء إرهابي على فندق في الصومال

المصدر: أ ف ب

قُتل سبعة أشخاص على الأقل في الاعتداء الذي شنه متطرفون من حركة الشباب الإرهابية الجمعة على فندق بمدينة كيسمايو بجنوب الصومال، على ما أعلن مصدر أمني.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس "أكّدنا مقتل سبعة أشخاص، بينهم وزير سابق للإدارة المحلّية ونائب. الحصيلة قد ترتفع لأنّ الهجوم لم ينته بعد".

إلى ذلك، أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان "بشدة" الهجوم على الفندق فاخر في المدينة الساحلية، معرباً عن"تضامن الأمم المتحدة مع شعب كيسمايو"، بحسب تغريدة لبعثة المنظمة الدولية بالصومال.

ونقلت وكالة (د. ب. أ) الألمانية للأنباء عن ضابط كبير بالشرطة الصومالية، إعلانه أن 12 شخصًا على الأقل قتلوا في الهجوم الإرهابي على الفندق.

وقال سياسي نجا من الهجوم إن أحد القتلى ناشط صومالي بارز.

وذكر راديو"شبيلى" الصومالى أن عددا من القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وشيوخ القبائل والمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية كانوا بالفندق وقت الهجوم.

وأشار الراديو إلى أن الهجوم يأتي في الوقت الذى يستعد فيه إقليم جوبالاند لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية الشهر المقبل.